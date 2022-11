Rugby Top 10 – Viadana, derby col Colorno per ritrovare il sorriso

Viadana Un’altra importante sfida per il Rugby Viadana che oggi alle ore 15 ospiterà allo Stadio Zaffanella i “vicini di casa” del Rugby Colorno. Gli emiliani sono la squadra geograficamente più vicina ai gialloneri e quindi è una sfida vissuta come un vero e proprio derby. I precedenti vedono risultati molto equilibrati: un pareggio e due vittorie ciascuno nei cinque incontri che hanno visto Viadana e i parmigiani scontrarsi. La squadra di Urdaneta, dopo una partenza entusiasmante con tre vittorie in altrettante partite, ha trovato la sconfitta in trasferta con i Lyons e una brutta battuta d’arresto in casa, la scorsa settimana, nel derby contro Calvisano. Due stop differenti tra loro, come spiega il coach dei tre-quarti Gilberto Pavan: «Sono due ko derivanti da problemi diversi. Con i Lyons avevamo il pieno controllo della partita, dominando sia territorialmente sia nelle fasi statiche del gioco, poi il cartellino rosso ha compromesso tutto. I Lyons hanno preso fiducia e sono riusciti a ribaltarla. Mentre con Calvisano abbiamo avuto problemi nella conquista. Abbiamo terminato la prima frazione in vantaggio, frutto sicuramente di una superiorità territoriale, mentre nel secondo tempo, quando è venuto a mancare sempre di più il possesso del pallone, Calvisano ha iniziato a controllare il gioco ed è riuscito a portare a casa la partita». Quattro cambi nel XV che sfiderà il Rugby Colorno: dopo cinque partite da titolare Fabrizio Fiorentini si accomoda in panchina e partirà con la maglia numero 1 Tejerizo, pilone sinistro d’esperienza alla prima apparizione in Top10. In terza linea, vista la squalifica di capitan Locatelli, il Rugby Viadana 1970 ritrova Federico Ruiz dopo aver scontato quattro giornate di sospensione. Nei tre-quarti, invece, Morosini andrà a vestire la maglia numero 13 a discapito di Orellana, mentre a estremo troviamo Alberto Ferrarini, un ruolo inedito per lui ma in cui sicuramente saprà far apprezzare le sue doti al piede.

«Andremo ad affrontare una squadra che ha saputo dimostrare il suo valore – dichiara Ruiz – Sarà una partita molto dura. Dopo le due sconfitte subite, non abbiamo variato il nostro piano di gioco. Non lavoriamo in base ad un risultato ottenuto, bensì in base a un obiettivo che ci poniamo e con il Colorno cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo».