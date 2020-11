Tamponi, nuovo processore e nuovo drive-through

Pronto a partire il nuovo analizzatore che consentirà alla Medicina di Laboratorio di ASST di processare 200 tamponi molecolari al giorno, riducendo così i tempi di refertazione. Sono infatti oltre 1.000 i test eseguiti quotidianamente dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale. La maggior parte di questi test vengono processati da strutture esterne con conseguente allungamento dei tempi d’attesa per ottenere i referti.

La nuova apparecchiatura, installata al servizio Microbiologia del Carlo Poma, sarà attivata a giorni, dopo la formazione del personale che è in corso. L’azienda sta inoltre riorganizzando l’attività relativa i tamponi, sulla base dei quantitativi e della tipologia dei test a disposizione. Sono in arrivo 2.300 tamponi antigenici rapidi destinati alle comunità chiuse psichiatriche, alle Rems di Castiglione e alla Casa circondariale.

I punti tampone esterni saranno dotati dell’attrezzatura necessaria per effettuare 12.500 test al mese rivolti agli utenti programmati dalla Sorveglianza sanitaria di Ats e agli operatori non sanitari.

Tamponi anche per il personale di ASST e per gli addetti esterni che accedono alle strutture: agli operatori sono destinati entro l’inizio di dicembre 6.000 test rapidi al mese.

DRIVE THROUGH ASOLA

Da domani sarà in funzione il nuovo drive through di Asola. Il preesistente punto tamponi è stato sostituito da una postazione doppia, sia per le auto che per i pedoni. L’accesso è da vicolo Chiuso, la postazione si trova nel piazzale antistante la palestra di fisiokinesiterapia. Gli esami si eseguono solo mediante prenotazione, che viene effettuata da ATS. La ditta Eurotend di Ceresara ha completato gratuitamente l’installazione di una tensostruttura. L’iniziativa vede la collaborazione con l’amministrazione comunale e la sede di Asola della Protezione Civile. Un ringraziamento particolare va al personale infermieristico per la dedizione e l’impegno dimostrati nel servizio.