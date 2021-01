Ecco 80mila euro per il commercio di quattro comuni

HINTERLAND Regione Lombardia ha dato il via libera al finanziamento integrale del progetto del Distretto del Commercio costituito dai Comuni di Marmirolo, Porto Mantovano, Roverbella e San Giorgio Bigarello e presentato nell’ambito del bando “Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”.

In particolare il contributo di Regione Lombardia di 80mila euro da suddividere tra i Comuni sosterrà progetti di riqualificazione delle aree mercatali e altri interventi a sostegno dell’azione del distretto. Grande apprezzamento nei confronti del risultato ottenuto nelle parole del sindaco di Porto Massimo Salvarani: «Questo risultato premia il lavoro che abbiamo messo in campo come Comuni, anche rispetto alla qualità del progetto stesso e, soprattutto, premia il fatto che lavorare e dialogare insieme dà risultati positivi e ci permette di intercettare delle risorse regionali importanti, soprattutto in questo periodo così problematico, come quello che stiamo attraversando. Il mio auspicio è che Regione Lombardia, anche nei prossimi anni, continui a erogare risorse specifiche per i Distretti del commercio che ci consentiranno di portare avanti ulteriori progetti a sostegno delle nostre piccole e medie imprese commerciali».

L’assessore Moreno Amadori esprime la soddisfazione dell’amministrazione di Roverbella: «Il percorso per il raggiungimento di un obiettivo così importante parte dal 2019, quando abbiamo confermato la validità del Distretto del Commercio. Come primo banco di prova, la partecipazione al bando di Regione Lombardia è stato un successo».

Anche l’assessore del Comune di San Giorgio Bigarello Alberto Germiniasi si congratula con tutti gli attori coinvolti per essere riusciti a raggiungere questo importante risultato: «L’importanza di questo contributo sta nella possibilità di finanziare, e quindi supportare, tutte le attività del commercio che avevano risposto al nostro bando, molte delle quali hanno fatto investimenti anche per rispondere all’emergenza Covid». Spiega il sindaco di Marmirolo (capofila) Paolo Galeotti: «Grande soddisfazione: andiamo sempre più verso una pianificazione organizzativa ed economica che possa dare respiro alle tante attività commerciali dei nostri Comuni che hanno aderito con entusiasmo al bando». (mv)