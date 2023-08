Ponte di San Benedetto, anche sindaco e giunta aderiscono alla protesta del Comitato

SAN BENEDETTO – A “movimentare” un pochino l’estate 2023 del cantiere del nuovo ponte di San Benedetto (visto che di movimenti se ne vedono pochi, quando si pensa al cantiere) ci ha pensato il Comitato “Vogliamo il Ponte” che ha lanciato la campagna “Io ho bisogno del ponte”, tradottasi in decine di fotografie che ritraggono commercianti, imprenditori, semplici cittadini fotografati recando un cartello con la suddetta scritta. Ed è significativo che a tale campagna abbia aderito anche l’amministrazione comunale: il sindaco Roberto Lasagna, e gli assessori Vanessa Morandi e Marco Giavazzi si sono fatti ritrarre con il cartello, in una foto pubblicata sui vari social che vuole essere da pungolo per una burocrazia che sta ulteriormente rallentando quegli interventi che sembravano destinati ad essere accelerati una volta che era arrivata la conferma degli stanziamenti.

Una presa di posizione significativa dato che l’atteggiamento non è affatto quello della polemica fine a sé stessa bensì, come ha sempre sottolineato anche il Comitato, quello di un grido di aiuto che arriva da un territorio che necessita l’ultimazione di questa infrastruttura: «Basta rinvii, promesse e delusioni – ha scritto il primo cittadino accompagnando la pubblicazione della foto su Facebook – Ora le risorse ci sono tutte bisogna solo pedalare x vedere finalmente ultimata un’opera di vitale importanza per tutto il territorio». «Il ponte non è solo una infrastruttura ma è linfa vitale per la nostra comunità – ha aggiunto l’assessore Vanessa Morandi – Continueremo a portare su ogni tavolo possibile tutte le nostre voci come un’unica voce: #hobisognodelpontedisanbenedettopo».

L’iniziativa del Comitato, partita, come a volte può accadere, in sordina, è stata immediatamente raccolta da un numero sempre maggiore di cittadini. Nell’articolo sottostante leggerete anche dell’adesione da parte del gruppo d’opposizione di “Insieme” ma sono tanti i sambenedettini che si sono fatti ritrarre con il cartello postando la foto su Facebook. Sperando che anche le ultime lungaggini vengano superate.