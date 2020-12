Castel Goffredo, sabato il ‘Festival dei Diritti’ di Aree Verdi si svolge in modalità streaming

CASTEL GOFFREDO Il gruppo “Aree Verdi” intende continuare a fare comunità e valorizzare le idee e i talenti dei singoli. Per questo motivo ha organizzato una serie di incontri online di vario genere e per tutti i gusti: laboratori, incontri informativi e raccolta di idee. Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno a questo indirizzo di Google Meet: https://meet.google.com/psi-unun-syt. Per partecipare basta un account Google oppure mandare una mail a: areeverdicg@gmail.com e si riceverà direttamente l’invito alla riunione. Per info o supporto tecnico: areeverdicg@gmail.com oppure telefonare al numero 328-7609706. Il secondo appuntamento si terrà domani alle 18 con il “Festival dei Diritti”, evento che si svolgerà in modalità streaming organizzato dalle associazioni di Castel Goffredo e da Csv Lombardia Sud e intitolato “Scarpe rotte eppur bisogna andare…”, la tutela dei diritti umani nelle esperienze di cura, solidarietà e accoglienza dei migranti. Parteciperanno Claudio Cogno dell’Associazione Liberacion di Carpenedolo, Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir dell’Associazione Linea d’ombra di Trieste, Anna Manzon di onborders.altervista.org e Marta Balasso e Iacopo Caropreso del Progetto Enea Mantova.

Paolo Zordan