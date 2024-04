Acqua potabile al campo del raddoppio fs di Bozzolo, al via la realizzazione di due pozzi

BOZZOLO – Avranno inizio nelle prossime settimane i lavori di realizzazione dei due pozzi necessari a fornire l’approvvigionamento idrico al campo base sistemato nei pressi della strada statale 10 che ospiterà il personale addetto alle operazioni di raddoppio ferroviario. La distante ubicazione del campo base, rispetto al primo punto utile all’intercetto della rete idrica, non consente a tal proposito l’allacciamento all’acquedotto pubblico, pertanto, gli organi incaricati della realizzazione del raddoppio ferroviario e degli spazi adibiti ad alloggio del personale, hanno disposto di costruire due pozzi al fine di permettere l’approvvigionamento idrico dei servizi. A tal proposito nella giornata di lunedì il sindaco Giuseppe Torchio ha provveduto a firmare l’ordinanza che autorizza le operazione di edificazione delle due aperture. Le stesse saranno ricavate ad una profondità, come confermato dall’amministratore locale, di 140 metri. Seguiranno poi gli allacciamenti alle utenze rimanenti. L’obiettivo come già annunciato sulle nostre pagine, sarà quello di instaurare un campo base capace di ospitare gli alloggi di 300 dipendenti addetti ai lavori di realizzazione del raddoppio ferroviario. Dopo la messa in sicurezza dell’area da possibili ordigni bellici pertanto, proseguono le procedure volte a predisporre in maniera graduale l’area. Come detto quindi prossimamente saranno predisposte anche le utenze rimanenti.