Rugby – A Viadana rimpatriata “benefica” della squadra Under 20 scudettata nel 2013

Viadana Il mese scorso lo staff dell’Under 20 campione d’Italia nel 2013 (Aldo Cassinotti ideatore in primis) ha organizzato una serata ritrovo a Salina di Viadana per festeggiare i 10 anni dallo scudetto. Presenti tutti i dirigenti e allenatori dell’epoca e i dirigenti dell’attuale U19, oltre ad un nutrito numero di volontari che hanno contribuito con il loro prezioso sevizio. Tutti i ragazzi vittoriosi 10 anni fa, insieme ad amici e compagne, hanno partecipato con entusiasmo e commozione a dimostrazione che nello sport si creano amicizie che durano per tutta la vita. Una festa riuscita benissimo che premia il lavoro degli organizzatori che hanno coinvolto anche i ragazzi delle U19 che sono succedute ai campioni d’Italia. Il ricavato della serata è stato devoluto alla Coop Sociale L’Incontro Onlus di Viadana. La serata è stata accompagnata da una raccolta di video della grande vittoria scudetto del 2013.