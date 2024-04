Imprenditore ed ex consigliere comunale: addio a Pieremilio Zecchina

CANNETO SULL’OGLIO – Un pezzo della storia del paese dei vivai se ne va con la scomparsa nella notte tra martedì e mercoledi, a 63 anni, di Pieremilio Zecchina, dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Zecchina era un uomo gioviale e generoso e molto conosciuto a Canneto e in tutto il circondario anche per la sua attività imprenditoriale: nella frazione Bizzolano ha creato infatti anni fa con il fratello Felice l’azienda di famiglia, la Tecnovivai, alla cui guida ora c’è la seconda generazione. Negli ultimi tempi si era dedicato con grande passione anche alla coltivazione della vite e alla produzione di vino nella sua cantina di Brolpasino a Cà d’Andrea di Torre de’ Picenardi (Cr). Alcuni anni fa Pieremilio si era dedicato anche alla politica locale con il sindaco Pierino Cervi per il quale era stato consigliere di maggioranza per cinque anni. Numerose in queste ore le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa di Zecchina, dei tanti amici di Bizzolano e di tutto il paese. Oltre alla moglie, lascia tre figlie e gli amatissimi nipoti.