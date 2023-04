Acquanegra: al via da oggi una serie di iniziative per i piccoli a tema letture e Pasqua

ACQUANEGRA – Tutto pronto ad Acquanegra sul Chiese. Dalla giornata di oggi prende il via una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli. Infatti in mattinata porte aperte in biblioteca comunale per alcuni momenti di lettura ed ovviamente anche di gioco. Insomma una piacevole occasione per stare tutti insieme, ascoltare il racconto di meravigliose storie, viaggiare con la fantasia e divertirsi. Nel pomeriggio alle 16.15 invece, al primo piano del teatro cittadino in via Canneti, spazio al laboratorio creativo per realizzare simpatici coniglietti segnaposto in vista della Pasqua. E non è finita: venerdì 7 aprile si replica. Sempre alle 16.15 momento “green” per costruire una serra per le proprie piantine. Tutti gli eventi, con il patrocinio del Comune di Acquanegra sul Chiese, sono a cura de “La Bottega dei Sogni” e coordinati da Margherita “Gaby Adviser”. Si tratta di una serie di iniziative che il Comune ha ideato e proposto per dare modo ai più piccoli di sfogare la propria fantasia senza mai dimenticare l’apprendimento.