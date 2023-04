Maugeri: martedì al via il tentativo di accordo

CASTEL GOFFREDO – Sono già stati convocati per martedì mattina il sindacato Cobas lavoro privato, i responsabili della clinica Maugeri di Castel Goffredo e l’azienda Sotraf, che si occupa delle pulizie e dell’igienizzazione del centro sanitario castellano. L’appuntamento è per martedì mattina in Prefettura, dal momento che le parti in causa sono state convocato per il tentativo di conciliazione e raffreddamento come previsto dalla legge sul diritto di sciopero.

La richiesta di un tavolo per avviare il tentativo di raffreddamento era stata inviata dal sindacato Cobas nella giornata di venerdì e già ieri, ovvero dopo solamente 24 ore, dalla Prefettura di Mantova è arrivata la risposta con convocazione appunto per la giornata di martedì.

La vicenda ha preso le mosse solamente una manciata di giorni fa, quando il sindacato Cobas lavoro privato ha indetto all’interno del centro medico Maugeri di Castel Goffredo lo stato di agitazione. Stato di agitazione che è stato proclamato dal momento che i lavoratori che si occupano appunto di pulizie e igiene, per mezzo dell’organizzazione sindacale hanno avanzato diverse richieste alle quali però finora non sarebbe stata data risposta.

Da qui la ferma presa di posizione del sindacato Cobas lavoro privato. Sul tavolo della trattativa, come spiegato proprio dalla sigla sindacale di base, ci sono varie richieste: rivedere i carichi di lavoro per motivi di sicurezza sia per i lavoratori che per i pazienti e regolamentare il part-time degli operatori di Sotraf.