Covid: 388 nuovi casi in due giorni nel Mantovano

MANTOVA Se fossero stati riferiti a una singola giornata sarebbe stato il nuovo record di contagi in una sola giornata, invece i 388 nuovi casi di Covid segnalati oggi dalla prefettura di Mantova sono relativi alle giornate di ieri, giorno dell’Epifania, e oggi. Ciò non toglie che la curva dei contagi nella nostra provincia sia ben lungi dall’abbassarsi. Dopo il picco delle scorse settimane, infatti, anziché un netto calo come era avvenuto in occasione della prima ondata di Covid, il numero giornaliero di contagi si è stabilizzato su una media che oscilla tra i 120 e i 140, e la curva discendente che si aspettava dopo il picco in realtà è una linea orizzontale. L’incremento maggiore delle ultime 48 ore è stato registrato nel capoluogo con 59 nuovi casi. A Suzzara e Porto Mantovano 24 casi in due giorni, mentre a Castiglione tra Epifania e oggi sono stati registrati 20 nuovi contagi.