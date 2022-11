Calcio Serie D – La Correggese esonera Ciccio Graziani: fatale la sconfitta col Prato

Mantova La sconfitta di domenica contro il Prato per 2-0 subita dalla Correggese è costata cara a Ciccio Graziani, esonerato ieri dalla società reggiana. Per la Correggese è un campionato molto complicato fino a questo momento: su 11 gare disputate, ci sono 7 sconfitte, 1 vittoria e 3 pareggi, risultati che hanno relegato i reggiani al penultimo posto in classifica nel Girone D della Serie D. Una partenza sottotono. L’anno scorso l’ex bomber del Mantova era riuscito a portare la Correggese al quarto posto in classifica e disputare la semifinale playoff, persa contro il Lentigione. Al posto di Ciccio sulla panchina della Correggse arriva un altro tecnico di spessore: Antonio Soda.