Al via al Cpia di Viadana il corso mattutino di alfabetizzazione per donne

VIADANA- Viadana Un corso di italiano gratuito per donne straniere organizzato in orario mattutino: è l’opportunità offerta dal centro provinciale istruzione adulti, nella sede di Viadana, per rendere accessibile e realmente fruibile l’apprendimento della lingua italiana a favore delle donne non italofone. Un’importante novità per questa realtà, il Cpia appunto, che offre già corsi in orario pomeridiano e serale presso le sedi di Viadana e Gazzuolo nell’Oglio Po, oltre che nelle altre sedi su tutto il territorio provinciale.

«L’ampliamento dell’offerta, con la possibilità per le cittadine straniere di accedere a corsi in orario antimeridiano – ricordano i promotori – permetterà loro di conoscere la lingua, di inserirsi e integrarsi nella comunità. Il corso di alfabetizzazione di livello A1 è iniziato nelle scorse settimane grazie al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, reso possibile anche dal coinvolgimento dei servizi sociali dell’Azienda speciale consortile Oglio Po che hanno raccolto l’interesse e desiderio di alcune utenti».

A condurre le lezioni – ogni mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12 fino all’8 giugno 2022 – la docente Marcella Boccia. Per partecipare occorre presentare domanda d’iscrizione entro il 31 dicembre presso la sede Cpia di Viadana di via Grossi 30 (palazzo ex Pretura) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì oppure accedendo al sito www.cpiamantova.edu.it .

«Grande vocazione del Cpia è quella di essere molto collegato con le esigenze dei territori in cui opera e l’avvio di questo corso ne è un chiaro esempio – dichiara Mariagrazia Tripodo, presidente Asc Oglio Po -. Ringrazio quindi, anche da parte degli operatori dell’azienda, il dirigente scolastico Massimo Pantiglioni per la sensibilità e la disponibilità ad attivare il corso. Questa iniziativa rappresenta per noi il primo passo verso una proficua collaborazione con il Cpia per dare maggiore possibilità d’integrazione sociale e culturale». (lc)