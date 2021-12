Studente positivo: quarantena per una classe delle medie di Gonzaga

GONZAGA – GonzagaMentre il numero dei cittadini positivi sale a 12, una classe della scuola media del Comune di Gonzaga finisce in quarantena dopo aver riscontrato un caso di positività: a dare la notizia attraverso i canali ufficiali, è il sindaco Elisabetta Galeotti che preme su un maggior rispetto delle norme anti Covid.

«La ripresa dei contagi si sta facendo sempre più incalzante e comincia ad interessare anche persone non collegate da legami di parentela e convivenza – afferma il primo cittadino – Si tratta di un campanello di allarme che ci deve indurre a potenziare le misure di sicurezza personali. Oltre ciò, un nuovo caso è stato accertato all’interno di una classe della scuola media, che al momento, è stata interamente posta in quarantena». Sebbene l’isolamento preventivo possa sembrare la prassi più adatta da attuare in queste circostanze, le autorità avrebbero recentemente riportato a 3 il numero di casi utili ad istituire la didattica a distanza, per tali motivi le disposizioni impartite a livello locale, potrebbero subire ulteriori modifiche.

«Invito i cittadini alla prudenza e all’auto protezione – aggiunge il sindaco – sappiamo ormai come si muove questo virus e sappiamo come contrastarlo con le nostre azioni personali che possono affiancare e rendere più incisive quelle delle istituzioni».

Nel frattempo procedono le operazioni di riattivazione del polo vaccinale, posto all’interno del padiglione Zero di Fiera Millenaria, che con ogni probabilità, dovrebbe riaprire il venerdì 10 dicembre.