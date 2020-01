Allarme incidenti, via ai controlli stradali dei Carabinieri

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Questo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno predisposto numerosi dispositivi di controllo alla circolazione stradale, volti ad una capillare opera preventiva e degli incidenti stradali. L’attività, fortemente voluta anche dal Comando Provinciale di Mantova, si prefigge di aumentare la presenza sulle strade Mantovane delle pattuglie dell’Arma, monitorando ed eseguendo un maggior numero di controlli dei veicoli in transito, allo scopo di contrastare il gravoso fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, cause principali degli incidenti. Venerdì notte i militari del dipendente Nucleo Radiomobile hanno effettuato numerosi posti di controllo sulle arterie principali di questo centro e dei comuni limitrofi, eseguendo anche alcuni controlli con l’etilometro in dotazione. I conducenti sono rientrati tutti nei limiti di Legge previsti.