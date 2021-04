Basket serie A2 f – Purrone: “MantovAgricoltura, i play off non sono a rischio”

SAN GIORGIO Sabato il MantovAgricoltura è atteso al riscatto sul campo del Vicenza, ma la sfida dell’ultima giornata di ritorno nel girone Nord è in forte dubbio. Nel team berico vi sono alcune atlete positive al Coronavirus e la dirigenza avrebbe chiesto il rinvio, ma l’ultima parola spetta alla Federbasket. Nel frattempo le ragazze di Massimo Borghi stanno ancora pensando alla gara di sabato scorso al Dlf, persa di un sol punto per 52-53 contro Albino. Quella contro le orobiche doveva essere la partita del pronto ritorno alla vittoria, sia per la battuta d’arresto dell’andata a Torre Boldone sia per quella del turno precedente a Milano col Sanga. Se la gara di Vicenza fosse rinviata, MantovAgricoltura tornerebbe in campo mercoledì 14 a Bolzano (ore 20) per il recupero della nona di ritorno con l’Alperia.

«In attesa di sapere cosa deciderà la Federazione sulla gara di Vicenza, è giusto ripensare a quella persa in casa al Dlf con l’Albino – afferma il presidente biancorosso Antonio Purrone – A lungo andare è stata determinante per la sconfitta la scarsa percentuale realizzativa e al tiro. Come se non bastasse, inoltre, abbiamo concesso alle bergamasche troppi secondi rimbalzi in attacco e non siamo riusciti a mettere in atto il nostro gioco. Una battuta d’arresto che segue quella incassata nel precedente turno a Milano col Sanga, dove nei primi tre quarti abbiamo fatto la nostra partita, ma alla fine siamo usciti sconfitti». Questa sconfitta non preventivata, con la terzultima del campionato, mette a rischio l’ottavo posto-play off. «Non ci taglia fuori – replica Purrone – dalla possibilità di chiudere la stagione regolare in ottava posizione, che ci consentirebbe di prendere parte ai play off. Con cinque gare ancora da giocare, per quanto ci riguarda, siamo ancora in lizza, ma sappiamo benissimo che sarebbe stato importante battere sia Sanga sia Albino. Ormai le due gare sono andate. Bisogna guardare avanti e pensare dunque alle prossime partite che ci attendono, per cercare di vincerne quante più possibili e centrare l’ottavo posto». Dopo la gara di mercoledì 14, San Giorgio ospita sabato 17 (ore 21) il Castelnuovo Scrivia per il recupero della prima di ritorno.