S.Giorgio Bigarello, riecco la banda del tombino

SAN GIORGIO Riecco la banda del tombino. Che, dopo un lungo periodo di assenza dalle scene del crimine, è tornata in azione nella notte tra venerdì e ieri prendendo di mira la farmacia comunale di San Giorgio Bigarello che si è spostata nella nuova sede solamente alla fine dello scorso mese di gennaio. Nonostante il poderoso tentativo di effrazione della porta di ingresso, il colpo non è andato a segno: oltre a provocare vistose crepe e danni alla vetrata della porta di ingresso, infatti, i ladri non sono riusciti ad guadagnare l’interno della farmacia, vedendosi alla fine costretti a fuggire con il tombino abbandonato di fronte alla porta gravemente danneggiata. Ad accorgersi dell’accaduto, ieri mattina, i dipendenti della farmacia al momento dell’ apertura hanno trovato la porta dennaggiata e la grata del tombino al suolo. Subito sul posto i carabinieri che ora, dopo il sopralluogo, stanno verificando i video delle telecamere di sorveglianza.