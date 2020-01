Ladri in abitazione rubano due televisori ma la cassaforte resiste all’assalto

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Nel tardo pomeriggio del 10 gennaio 2020 ignoti malviventi, dopo aver forzato una porta finestra in assenza dei proprietari, si sono introdotti in un’abitazione in via Fontane a Castiglione delle Stiviere e, dopo aver rovistato in tutte le stanze, hanno asportato 2 televisori. I malviventi, nell’attiguo garage, hanno tentato, mediante l’utilizzo di un flessibile, di aprire la cassaforte a muro, senza riuscirvi. Indagano i Carabinieri di della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione delle Stiviere.