Da Sabbioneta l’appello: “Partecipate al presepe vivente”

SABBIONETA – Come anticipato nei giorni scorsi, quest’anno la comunità pastorale è riuscita nell’intento di mettere in cantiere il presepe vivente, che si potrà visitare nei pomeriggi di Natale e Santo Stefano. In questi giorni, ovviamente, sono già iniziati i lavori per l’allestimento di tutte le scene all’interno della chiesa del Carmine, che poi verranno completate con altri elementi all’esterno, sul sagrato e nelle immediate vicinanze. La parrocchia fa però appello a tutti i fedeli. Per un’efficace realizzazione del presepe, infatti, è necessario un buon numero di figuranti. Per questo viene chiesta a tutti un’adesione e una partecipazione veramente corale al progetto, affinché l’iniziativa riesca nel migliore dei modi, considerando che probabilmente arriverà pubblico in visita anche dai paesi vicini. Chiunque desideri partecipare può contattare l’ufficio parrocchiale, dando la propria adesione in vista appunto del presepe vivente per il periodo natalizio.