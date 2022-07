All’ospedale Oglio P nel mese di luglio mammografie, tac e risonanze anche di notte

CASALMAGGIORE – Lunedì 25 luglio dalle 20 alle 24 sarà la prima data per le prestazioni straordinarie di mammografie, ecografie senologiche e Tac senza mezzo di contrasto. La seconda sarà sabato 30 luglio 2022, dalle 14 alle 18, per effettuare Tac senza mezzo di contrasto e risonanze magnetiche.

L’Ospedale Oglio Po nel mese di luglio offre la possibilità di prenotare appuntamenti per mammografie, TAC e risonanze magnetiche anche in orario serale o notturno o nei fine settimana. L’iniziativa è rivolta esclusivamente a residenti e domiciliati in Regione Lombardia.

Per prenotare basta rivolgersi al CUP dell’Ospedale Oglio Po oppure contattare il numero verde regionale 800 638638 (dal lunedì al sabato ore 8-20)

Con una media di 12 pazienti a sessione, il presidio casalasco ha riscontrato un’ottima adesione. Dal mese di maggio ad oggi sono state effettuate circa 200 prestazioni aggiuntive: novanta mammografie (distribuite su cinque diverse giornate), settanta TAC senza metodo di contrasto (su sei giornate) e quaranta risonanze magnetiche (su cinque giornate).

L’iniziativa rientra nell’ambito della sperimentazione promossa da Regione Lombardia, che prevede l’ampliamento dell’offerta di prestazioni sanitarie attraverso l’estensione dell’orario di attività dei servizi ambulatoriali.

“È un impegno preso dagli operatori – ha commentato Matteo Passamonti, primario di Radiologia all’Oglio Po – lavorare con turni extra serali costituisce una responsabilità aggiuntiva, su elezione dell’operatore, da fare collimare gli orari giornalieri. Rendersi disponibili significa comprendere il ruolo sociale degli ospedali pubblici e accettare per spirito di servizio di mettersi a disposizione dei pazienti e della popolazione”.