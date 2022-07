Questa sera a Volta, al via agli incontri letterari presso il Chiosco Freesco

VOLTA MANTOVANA – Prende il via questa sera (inizio ore 19.30), presso il Chiosco Freesco di Volta Mantovana, la prima edizione della rassegna letteraria denominata “Freesco di stampa” nata da un’idea di Marika Binco. Per quattro mercoledì consecutivi gli spazi del chiosco di via Isa Boggi ospiteranno le presentazioni delle pubblicazioni dei seguenti autori: Ana Danca, Francesco Vincenzi, Stefano Aloe, Sergio Trapasso, Manuela Gorni, Alberto Del Grande e Fausta Vantini. Un vero e proprio ciclo estivo di aperitivi letterari, dove gli incontri con gli autori saranno spunto di dibattito con giornalisti e pubblico presente. (m.v.)