Approvato il bilancio: il Comune investe su illuminazione e asfalti

DOSOLO – Approvato il bilancio di previsione del Comune di Dosolo: invariate le aliquote. Tanti gli investimenti già programmati e quelli auspicati.

Ammonta a 4 milioni e 375mila euro il bilancio approvato dal consiglio comunale di Dosolo nel corso dell’ultima assise. Numeri che hanno visto confermare le aliquote a carico dei cittadini, rimaste invariate rispetto allo scorso anno. Nello specifico, è stata confermata la soglia d’esenzione a 15mila euro per l’addizionale Irpef così come è rimasta invariata l’Imu.

Sempre in tema di numeri, particolare rilevanza assumono gli investimenti previsti dall’amministrazione comunale che mette in agenda interventi già certi affiancati ad altri che verranno realizzati qualora il Comune riesca ad incassare i fondi derivanti da bandi a cui già sono stati candidati i relativi progetti. Proprio parlando di investimenti, il sindaco Pietro Bortolotti spiega come 100mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle strade (ovvero ad interventi di asfaltatura) del territorio. Opera, questa, che come sottolineato dal primo cittadino sarà realizzata solo dopo la conclusione della realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica. Opera per cui è già stata indetta la gara per l’aggiudicazione dei lavori – che si chiuderà la prossima settimana – e che vedrà l’affidamento alla ditta incaricata indicativamente entro fine marzo. L’intervento richiederà un costo complessivo di 693.435 euro di cui 208.030 coperti da un bando regionale ed i restanti dalle casse comunali con l’accensione di un mutuo.

Gli investimenti non finiscono, però qui: inseriti a bilancio anche 351mila euro per la riduzione dell’incidentalità stradale frutto di un bando che ha visto partecipare Dosolo, in qualità di capofila, con i Comuni di Viadana, Commessaggio, Marcaria e San Martino. Cifra che, nel caso specifico di Dosolo, ammonta a 93mila euro di cui 46.500 coperti dalla Regione. Opere a cui, come detto, se ne aggiungeranno altre qualora il Comune riesca ad accaparrarsi altri fondi: proprio in questi giorni è stato, infatti, candidato un progetto da 500mila euro per la riqualificazione delle ex scuole di Villastrada.