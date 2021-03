Castiglione: completati i lavori del nuovo campo da basket di via Lonato

CASTIGLIONE – Si sono conclusi i lavori, iniziati circa un mese fa, di realizzazione del nuovo campo da basket all’aperto in via Lonato, a fianco al campo da calcio con manto in materiale sintetico. Si tratta di uno dei progetti voluti dall’amministrazione comunale castiglionese nell’ambito degli interventi in corso sul settore dello sport e del tempo libero. Soddisfazione da parte dell’assessore ai lavori pubblici Michele Falcone: «Con la realizzazione di questo nuovo campo da basket andiamo a completare un’altra opera che avevamo in programma di realizzare e al contempo andiamo a rispondere alle esigenza degli sportivi e degli appassionati della palla a spicchi. Siamo contenti e mi pare che il lavoro appena realizzato in via Lonato sia riuscito davvero bene».