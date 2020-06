Area Expo di Ostiglia, in autunno possibile l’assegnazione dei lavori

OSTIGLIA – Uno spiraglio di luce per l’area expo di Ostiglia, chiusa di fatto da otto anni per il verificarsi – in rapida sequenza – degli eventi legati al sisma e successivamente quelli legati alla presenza di idrocarburi nel terreno: l’amministrazione comunale di Ostiglia ha confermato infatti che le possibilità di vedere assegnato, entro l’autunno prossimo, il cantiere per la realizzazione della nuova struttura è più che un auspicio e se non vi saranno ulteriori ritardi causati dalle conseguenze del Covid-19, l’avvio del cantiere e la conseguente rivitalizzazione dell’area potranno effittivamente partire.

Lo stato di abbandono in cui si trova attualmente l’area Expo era stato sottolineato da diversi cittadini (tra di essi anche l’ex assessore Vinicio Brighenti): che la situazione fosse complessa per tutta una serie di elementi che si erano accumulati nel corso degli anni era cosa nota; tuttavia il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Omero Vinciguerra, ci ha spiegato che in questi giorni «sta per essere completato un documento di valutazione del rischio, obbligatorio per i cantieri a seguito dell’emergenza Covid-19. Posso ragionevolmente pensare che questo documento sarà pronto al massimo in un paio di settimane. A quel punto – aggiunge Vinciguerra – la Provincia, che a titolo gratuito ci fa da centrale di committenza, potrà procedere per l’iter di gara». La realizzazione del nuovo padiglione al posto della tensostruttura consentirà di far tornare nell’area expo, una volta risistemata, tutto il materiale che provvisoriamente era stato allocato a palazzo Bonazzi.