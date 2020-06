Nuovo tetto per le elementari di Castel Goffredo, a luglio prima fase di lavori

CASTEL GOFFREDO – Se tutto procederà secondo i programmi, nel mese di luglio è atteso il via alla prima tranche di lavori che vedranno il completo rifacimento del tetto della scuola elementare. Quella che verrà avviata in estate è la prima tranche di lavori, mentre il resto della copertura dell’edificio verrà rifatta, secondo i piani dell’amministrazione comunale, nell’arco di tre anni.

Un intervento per l’efficientamento dell’edificio scolastico, quindi. Un intervento che la giunta di Castel Goffredo intende realizzare per migliorare la tenuta della scuola, che venne costruita in epoca fascista – sostanzialmente un secolo fa. Proprio considerata l’età dell’immobile, il Comune ha deciso quindi di intervenire.

In questi giorni si è chiuso l’avviso per le manifestazioni d’interesse che era stato pubblicato dal Comune e ora l’ente locale si sta mettendo al lavoro per aprire la gara d’appalto. Dopodiché, se non si incontreranno particolari problemi, i lavori dovrebbero partire il prossimo luglio. Con l’obiettivo, ovviamente, di concludere l’opera entro settembre, ovvero quando – in un modo o nell’altro, considerata la fase di emergenza sanitaria – gli alunni dovrebbero tornare tra i banchi.

Come detto, il tetto non verrà completamente rifatto nel corso dell’estate che si sta avvicinando. Il Comune ha progettato sì di rifare la copertura per intero, ma con una prima tranche in estate, una seconda tranche nell’estate 2021-2022 e una terza e ultima tranche nel corso dell’estate 2022-2023.

«Considerata l’età della nostra scuola e considerati i fondi messi a disposizione a livello nazionale per opere di questo tipo – spiega l’assessore Paola Mancini – abbiamo colto la palla al balzo e deciso di intervenire. La scuola, per la propria funzione, è uno degli edifici più importanti all’interno di una comunità e ci è parso più che giusto intervenire per migliorarla e per renderla maggiormente efficiente dal punto di vista energetico, della dispersione del calore e per renderla più sicura».