No Vax versione “untore” va al supermercato con 38 di febbre. Ricoverato per Covid

MANTOVA Dal “blitz” al supermercato con 38 di febbre, impresa di cui si era vantato in diretta, al ricovero in terapia subintensiva con il saturimetro che segnava, nel momento più critico, valori inferiori al 60%. È finito all’ospedale veronese di Borgo Trento Maurizio Buratti, il carrozziere di Curtatone noto come Mauro da Mantova agli ascoltatori del programma La Zanzara su Radio 24, uno dei tanti “interventisti seriali” della trasmissione condotta dsa Giuseppe Cruciani. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera meno di una settimana fa Buratti aveva dichiarato orgoglioso in diretta di «aver fatto l’untore» in un ipermercato appena fuori città, girando tra le corsie con 38 di febbre. Sarebbe riuscito a schivare multe e denunce ma non il Covid. Lo scorso fine settimana le sue condizioni sono peggiorate e il carrozziere è infine stato convinto ad andare in ospedale, dove è stato immediatamente ricoverato. Il conduttore del programma, Giuseppe Cruciani ha confermato il fatto in radio. Mauro da Mantova si era confidato con alcuni suoi “fan radiofonici”, che avevano contattato Cruciani che si è poi adoperato a sua volta per convincere il carrozziere ad andare in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. No vax duro e puro della serie “la gente come noi non molla mai”aveva detto di avere fatto l’untore per “difendere la Costituzione”. Ora ha il Covid. Ha detto di essersi fatto ricoverare a Verona perché «a Mantova non mi fido… lì ci sono i comunisti». Nel frattempo nella sua Curtatone i contagi stanno letteralmente volando: ieri ne sono stati registrati altri 17, l’altro ieri 19 e l’amministrazione ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni in programma fino al 20 dicembre. Altro che i comunisti.