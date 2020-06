La proposta post-lockdown: a Castel Goffredo ogni venerdì negozi aperti fino alle 22

CASTEL GOFFREDO – “Aperti ogni venerdì fino alle 22”: questa la proposta ai commercianti, partita dall’associazione commercianti proprio l’altroieri. Le saracinesche alzate fino a tardi hanno permesso di approfittare dello shopping post cena e della scusa di uscire per una passeggiata. La posizione dei commercianti è stata particolarmente toccata dal lockdown e ora gli esercenti stanno cercando di uscire dalla crisi. I negozietti di abiti, accessori, viaggi, scarpe sono state le attività con un maggior numero di acquirenti, «forse anche solo per il fatto che – ha commentato la commessa di un negozio del centro – dopo il lockdown era necessario il cambio di stagione». L’auspicio dei commercianti è riuscire a far fronte comune per superare il difficile momento. L’esperimento che si ripeterà ogni venerdì ha dimostrato che se è vero che spesso online gli acquisti forniscono buone percentuali di sconto, non è comunque venuto meno il rapporto di fiducia con i negozianti di paese. (v)