Arrestato un moldavo che ha violato il provvedimento di avvicinamento alla ex fidanzata

MANTOVA Ieri a Mantova, i carabinieri di Porto Mantovano hanno arrestato un 48enne cittadino moldavo poiché – in ipotesi accusatoria – ritenuto responsabile della violazione del provvedimento di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, cittadina romena, abitante a Mantova, disposta dal Tribunale di Trento (competente per il luogo dove si erano verificati i fatti).

I carabinieri, intervenuti su richiesta giunta al NUE112, lo sorprendevano nelle immediate vicinanze dell’abitazione della ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva tradotto presso la camera di sicurezza della Stazione carabinieri di Borgo Virgilio e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Mantova.

L’arrestato è comparso nella mattinata odierna davanti al Tribunale di Mantova che ha convalidato l’arresto e nel giudizio direttissimo ha concesso un termine a difesa, rinviando l’udienza al 30.09.2024.

La responsabilità dell’arrestato dovrà essere accertata nel corso del successivo giudizio con il confronto con la difesa, pertanto è da considerarsi innocente fino a condanna definitiva.