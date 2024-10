Arriva dalla Bergamasca a piedi e ruba una macchina a Bagnolo per raggiungere la fidanzata a Quistello: arrestato

MANTOVA Nel pomeriggio di ieri 7 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Quistello (MN), al termine di una serrata attività di indagine, hanno arrestato un 45enne bergamasco, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di furto aggravato.

Il soggetto, giunto a Bagnolo San Vito (MN) nel pomeriggio di ieri e diretto a Quistello (MN), non avendo trovato mezzi pubblici che lo conducessero dalla sua ex, ha pensato di rubare una Peugeot, parcheggiata sulla pubblica via da una signora che, sbadatamente, aveva lasciato le chiavi del veicolo inserite nel quadro di accensione, prima di assentarsi per alcuni istanti. La manovra, però, è stata notata da alcuni testimoni, i quali hanno riferito l’accaduto ai Carabinieri di Bagnolo San Vito (MN), subito intervenuti. Fortunatamente (sia per gli investigatori che per il proprietario dell’auto) il ladro d’auto, non conoscitore della zona, dopo essersi impossessato dell’autovettura, si vedeva costretto a chiedere informazioni a dei passanti in quanto non sapeva raggiungere il comune di Quistello. Venivano così informati i Carabinieri di Quistello, i quali intercettavano l’autovettura segnalata. Il conducente del veicolo, così, anziché raggiungere l’ex fidanzata, raggiungeva la caserma dei Carabinieri, dove veniva dichiarato in stato di arresto.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari le responsabilità del 45nne dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio con il confronto con la difesa.

Condotto in Tribunale a Mantova nella mattinata odierna per l’udienza di convalida, il Giudice convalidava l’arresto poiché operato legittimamente dai Carabinieri di Quistello nei confronti del 45nne bergamasco, condannandolo ad 1 anno e 6 mesi di reclusione e 400 Euro di multa per il reato di furto aggravato, con l’ulteriore applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune in cui risiede.