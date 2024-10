Tennis Tavolo – I giovani talenti della Brunetti fanno incetta di vittorie e podi al Torneo Regionale di Coccaglio

Castel Goffredo Lo scorso fine settimana si è svolto a Coccaglio il Torneo Regionale di 5ª e 6ª categoria, nonché Torneo Giovanile.

A questa prestigiosa competizione ha partecipato un bel gruppetto di atleti della Brunetti Castel Goffredo, che ha fatto faville, conquistando successi, podi, coppe e regalando spettacolo al folto pubblico presente. Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni.

Nell’Under 11 maschile terzo posto per Noah Rubes, mentre nell’Under 11 femminile Maya Andreea Pavel ha sbaragliato la concorrenza e in finale ha superato la compagna di squadra Ludovica Parmigiani. Doppio bronzo nell’U15 femminile con Aurora Rodella e nel maschile con Robert Graur. Passiamo all’Under 17 maschile: Francesco Pagano si è piazzato al 2° posto, mentre nell’Under 17 femminile ha vinto Cecilia Cicuttini, con Azzurra Marinelli che ha chiuso in terza piazza. Nell’Under 19 femminile a salire sul gradino più alto del podio è stata Milena Busnardo. Aurora Cicuttini ha vinto nell’U21 femminile, imitata nell’U21 maschile da Alessandro Pagano che in finale ha piegato il compagno di squadra Francesco Lazzarato, ottimo secondo.