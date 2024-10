Ciclismo femminile – L’allieva Maria Acuti conquista il Trofeo Rosa Interregionale

Mantova Con il Memorial Claudia Baldo, svoltosi domenica a Villanuova sul Clisi (Bs), è giunto al termine il cammino dell’edizione 2024 del Trofeo Rosa Interregionale. Questa challenge di respiro nazionale ha visto protagoniste nell’arco di una ventina di competizioni, tre delle quali nel Mantovano, sia le Esordienti del 1° e 2° anno sia le Allieve. Per i colori virgiliani da sottolineare il successo generale dell’allieva Maria Acuti del Vc Sovico, che ha indossato sin dalle prime gare la maglia rosa di leader della manifestazione. Per la campionessa ostigliese si tratta dell’ennesimo prestigioso trofeo conquistato in questa stagione. Da sottolineare che la prova di domenica non è stata certo delle più gratificanti, visto che lungo il percorso è rimasta vittima di una caduta che le ha impedito di giungere al traguardo. Nonostante ciò, le avversarie non sono riuscite a toglierle la soddisfazione di salire sul gradino più alto del Trofeo Rosa. Sempre in questo contesto, da segnalare che tra le Allieve Giulia Santella del Gioca in bici Oglio Po si è piazzata terza di tappa mentre l’esordiente Beatrice Costa ha colto il 9° posto.

Paolo Biondo