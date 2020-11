Una navetta per aiutare le persone con fragilità

ASOLA – È partito con successo il servizio sperimentale di trasporto sociale “NavettA” voluto dall’amministrazione comunale del sindaco Giordano Busi e rivolto alle persone anziane e che hanno difficoltà a muoversi in paese.

Il Comune, in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei cittadini, ha voluto infatti garantire un servizio di trasporto sociale sperimentale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani non autosufficienti e disabili impossibilitati ad utilizzare un altro mezzo di trasporto, allo scopo di sostenerne la mobilità e l’autonomia nel disbrigo di piccole commissioni o esigenze di vita quotidiana.

«Il nostro comune – spiega l’assessore Cecilia Antonioli – non aveva ad oggi questo tipo di servizio e pertanto abbiamo deciso di avviare questa sperimentazione per capire se il nostro territorio risponde positivamente. Siamo convinti che ci sia l’esigenza di avere un servizio di questo tipo, che è attivo per accompagnare le persone su tutto il territorio, frazioni comprese, e per tutte le tipologie di viaggi. La fase sperimentale l’abbiamo pensata, ad esempio, nei giorni di mercato, e cioè il mercoledì e il sabato, dalle 8 alle 13, al prezzo di 2 euro per la corsa completa di andata e ritorno. Terminata questa fase sperimentale – conclude l’assessore – avremo i dati per capire che tipo di investimenti attuare come amministrazione comunale su questo fronte».

Il servizio viene effettuato con mezzi del Comune e anche una vettura che può trasportare una persona con carrozzella ed è gestito da cinque associazioni di volontariato: Liberamente, La Quadra, San Rocco, Per Stare Insieme e l’Associazione Nazionale Carabinieri. Il servizio, data l’emergenza sanitaria in corso, prevede per il momento soltanto il trasporto di una persona per volta, nel caso di passeggeri congiunti serve chiedere comunque informazioni a riguardo ed è necessaria la prenotazione al numero 351-9367397.