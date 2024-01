Arriva l’ok da Quingentole al piano lavori pubblici: opere per oltre 3 milioni

QUINGENTOLE – Nelle settimane scorse l’amministrazione comunale di Quingentole ha provveduto ad approvare il piano opere pubbliche 2024 – 2025 – 2026. Tra i lavori in programma vi si trovano infatti il recupero del teatro comunale gravemente danneggiato dal sisma che nel 2012 colpì parte del territorio mantovano, per un esborso complessivo pari alla cifra di oltre un milione di euro.

Segue l’intervento di riqualificazione dell’ex oratorio, il quale una volta conclusi i lavori ospiterà le diverse associazioni che collaborano sul territorio. Questa seconda opera raggiunge un quadro economico di quasi un milione e mezzo di euro. In programma anche la sistemazione dei sottoservizi ugualmente lesionati dal sisma del 2012 e e il rifacimento delle pavimentazioni attualmente presenti. L’intervento raggiunge un importo massimo di oltre un milione di euro.