Assalto dei ladri in collina, spariscono anche due fucili

ALTO MANTOVANO La zona collinare nella morsa dei ladri. Tra il tardo pomeriggio e la prima serata di venerdì infatti sono quattro i furti e in tentati furti commessi tra Castiglione e Solferino. Oltre a ori e preziosi, spariscono anche una pelliccia da donna e due fucili. In uno dei casi, a Castiglione, malviventi messi in fuga dai proprietari di casa che si erano accorti di quanto stava succedendo in casa.

E, dal canto loro, i carabinieri della Compagnia di Castiglione incrementano e aumentano i controlli lungo le strade, atti a prevenire sia i fenomeni della guida in stato di ebbrezza sia lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Ma, come noto, spesso nel corso dei controlli dei carabinieri emergono dalle auto di qualche malintenzionato quelli che sono arnesi da scasso come cacciaviti, tenaglie e via dicendo, con conseguenti denunce e sequestri. Partiti ieri sera, i controlli dei Cc dureranno fino alla notte tra oggi e domani.

Torniamo agli episodi che si sono verificati venerdì sera. Nel mirino dei malviventi finiscono almeno quattro abitazioni, tutte nell’arco di poche ore. In via Umberto Giordano i ladri entrano in un’abitazione ma non trovano nulla da rubare. Allora, fallito il primo colpo, ci riprovano. Sempre in via Giordano, solamente pochi minuti dopo, i malviventi prendono di mira un’altra abitazione. E qui, una volta dentro, dopo aver buttato tutto all’aria, se ne vanno con ori e preziosi e una pelliccia da donna.

Poco dopo, dall’altra parte del territorio castiglionese, è la volta di un’altra casa. In questo caso, in via Canonica i malviventi penetrano in un’abitazione. In questo caso, però, i proprietari sono in casa e, accortisi di ciò che stava accadendo, riescono a mettere in fuga i malviventi.

Poi è la volta di Solferino. In via Savio i malviventi forzano una finestra di un’abitazione e, una volta dentro, riescono a rubare preziosi e due fucili che erano nell’armadio blindato: un fucile da caccia e un fucile Flobert.

Su tutti gli episodi indagano i carabinieri della stazione di Castiglione delle Stiviere.