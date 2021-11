Baschieri: “Che fine ha fatto il collegamento Fs con Reggio Emilia?”

MANTOVA Era stato uno dei punti di programma del sindaco Mattia Palazzi in campagna elettorale, tanto che aveva chiamato a sostenerlo il sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio. Poi non si è più saputo nulla di quel potenziamento della linea ferroviaria per il collegamento con l’alta velocità già attiva nel reggiano.

A ripescare quel disegno ci ha pensato il capogruppo di Forza Italia Pier Luigi Baschieri attraverso una mozione con la quale si chiede al sindaco e alla giunta di attivarsi con Fer, Rfi e Regione veneto per addivenire a un protocollo di intesa finalizzato al potenziamento delle linee ferroviarie che collegano Mantova con Reggio Emilia, oltre che a Verona.​ Anche Mantova insomma ha voglia di viaggiare a 300 all’ora con “Italo”.

«Mantova – commenta il capogruppo azzurro – non può rimanere continuamente isolata per carenza di infrastrutture stradali e ferroviarie in quanto rischierebbe di essere, seppur ubicata​ in una posizione strategica del nord Italia, esclusa dai network delle città più sviluppate e competitive».

In questo contesto Baschieri richiama l’amministrazione anche alla tanto favoleggiata metropolitana di superficie, con la quale si intende un collegamento ferroviario di linea veloce in grado di collegare Mantova alle città di Reggio Emilia e Verona (strategico lo scalo diretto all’aeroporto “Catullo” di Villafranca), entrambe hub dell’alta velocità e connesse con i principali centri urbani del paese.