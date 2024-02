Pallavolo serie B – E’più, che match con l’Ongina. Ostacolo Carpi per l’Asolarem

Mantova Nel girone D della serie B maschile, dopo la sosta per la prima fase della Coppa Italia, si torna a giocare per la prima di ritorno.

L’E’più ospita al PalaFarina la Canottieri Ongina (ore 18.30, arbitri Libralesso e Madalina Chiriac di Venezia), che di recente ha inserito in organico l’ex Colella, arrivato dal Garlasco di A3. I piacentini sono staccati di cinque lunghezze, e all’andata furono superati per 3-2. «Un avversario che rispettiamo molto, forte di ottimi atleti e con un ottimo allenatore – afferma coach Alberto Panciroli – Da parte nostra, se vogliamo ambire ai posti nobili della classifica, non possiamo approcciare con timori reverenziali queste partite. Stiamo acquisendo maggiore consapevolezza nei nostri mezzi e vedo ancora margini di crescita. Col lavoro in palestra cercheremo di fare la nostra parte nel ritorno, facendo leva sull’identità nel nostro gioco. Possiamo migliorare, però ricordiamoci sempre che alla fine a parlare è il campo». Unico assente Alessandro Chiesa.

Al PalaSchiantarelli (ore 20.30, arbitri Chiara Rizzardo e Mischi di Verona) la Kema Asolaremedello riceve l’Univolley Carpi di Santini, forte di Shelepayuk, ex Gabbiano Top Team, piegato 3-1 all’esordio. Gli avversari sono staccati di cinque lunghezze dal sestetto del Chiese. «Inizia il ritorno – spiega il presidente Nicola Cavallari – E nessuna gara è facile. Questo impegno contro i modenesi è importante, così come quello del prossimo turno a San Martino in Rio». Torna Maggi, assenti Penci e Rodella.