Calcio Eccellenza – Allarme difesa per il Castiglione. Governolese a Darfo decimata

Mantova Tornano in campo oggi le formazioni di Eccellenza: Governolese e Castiglione rimaneggiate nelle sfide con Darfo (in trasferta) e Valcalepio (al Lusetti), il San Lazzaro si gioca in casa con il Cazzagobornato una delle ultime chance di dare una svolta al proprio campionato.

Partiamo dai Pirati. Mister Ciccio Graziani deve fare i conti con una lunghissima lista di infortunati: fuori causa Ghezzi (stagione finita), Mariani, Luna, Vitruk, Pasini e Bianchi. Rientrerà invece Mambrin, partirà dalla panchina Colosio, il nuovo acquisto. «Gara difficile quella che ci aspetta in Valcamonica – osserva Graziani -, troveremo sul nostro cammino una compagine che si è rinforzata nel mercato dicembrino e non vale la classifica che occupa. Noi siamo in forte emergenza, ma dobbiamo provarci». In porta dovrebbe giocare Picco, linea difensiva con Busatto, Ghidini, Mambrin e Cremonesi, in mediana Cenzato, Vincenzi, Rigon con Pernigotti a supporto delle punte Ghirardi e Piras.

Complicato anche il match col Valcalepio per il Castiglione, che dovrà rinunciare a Botticini, Zambelli, Daeder, Guagnetti e Narcelli. Così mister Ivan Pelati: «Abbiamo passato una settimana difficile, dobbiamo tirare fuori le energie migliori per affrontare uno dei più forti organici del campionato. E’ vero, il Valcalepio ha avuto un periodo di appannamento, ma nelle ultime settimane stanno risalendo la china, si tratta di una compagine di grande qualità». Dubbi in difesa: Gentili potrebbe passare sulla fascia sinistra, Fantoni e Caccavale potrebbero costituire la coppia centrale di difesa. Giochi praticamente fatti in mediana (con Russo e Mangili) e davanti: Maccabiti e Zenga inamovibili, Murliki e Bignotti si divideranno i ruoli di trequartista e mezzala.

«Noi ci crediamo, finchè la matematica non ci condanna»: questo il proclama di mister Ermes Ghirardi: il suo San Lazzaro ospita il Cazzagobornato ed è forse l’ultima chance per provare a riagganciare il treno salvezza. Contro i franciacortini fuori causa Rasini, a mezzo servizio Guerrini e Alberini. Torna in campo dal primo minuto il centrocampista Andrea Pini (con lui Vladov e Visentini), a supporto di Del Bar ci saranno Cabroni e Morselli. In difesa rientrerà invece Tosi, dopo aver scontato il turno di squalifica. Con lui in retroguardia Mortara, Azzali e Baietta.