Attivo lo screening di massa con test rapido al Covid-Point

MANTOVA – È attivo anche a Castelbelforte il Covid-Point, luogo preposto allo screening volontario e gratuito sulla popolazione mediante tamponi rapidi antigenici naso-faringei. La sede individuata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la sezione Aido locale, è quella del centro polivalente “Aldo Bennati” (ingresso da piazza Duilio Marini), che sarà aperta anche oggi dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sarà possibile accedervi solo su appuntamento previa impegnativa del medico di base. «L’aumento del numero di contagi registrato nel mese di novembre ha indotto l’amministrazione ad attivare una massiccia campagna di prevenzione acquistando 1.000 tamponi rapidi allo scopo di intercettare il maggior numero di asintomatici che rischiano durante i contatti sociali di ammalare familiari, amici e colleghi di lavoro – spiega il sindaco Massimiliano Gazzani -. Il test del tampone è rivolto alla sola popolazione residente e asintomatica». Il servizio consta una reception in cui sarà misurata la febbre ai cittadini, tre postazioni di accettazione dove verranno visionati i questionari sanitari degli utenti nel pieno rispetto della privacy e altrettante postazioni deputate alle analisi e all’effettuazione dei tamponi rapidi da parte di infermiere professionali e relativi assistenti. L’esito del tampone rapido verrà fornito in 15/20 minuti. «Avere la possibilità di diagnosticare in fase iniziale il Coronavirus con un tampone protegge noi stessi e chi ci sta vicino, in particolare le persone anziane o fragili che ci circondano, che sono anche in questa seconda ondata pandemica coloro che hanno subito le conseguenze più gravi», aggiunge Gazzani. Per eseguire il test occorre prendere appuntamento telefonando al numero 348 0703637 tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Possono effettuare i test le persone maggiorenni o minorenni con almeno 14 anni accompagnati da un genitore, previa compilazione del questionario, verifica sintomi e consenso; i moduli cartacei sono reperibili presso l’edicola Emanuela Portioli, la tabaccheria Claudio Sgarbossa, il negozio “Scacco matto” di Pamela Turra e la farmacia locale. In caso di referto con positività, l’utente valuterà con il proprio medico di base l’eventuale successivo ricorso al tampone molecolare.

Matteo Vincenzi