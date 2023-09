Volley Serie A3 maschile – Gabbiano in spolvero a Garlasco. Melli: “Avanti così”

GARLASCO (Pv) Ottima prova del Gabbiano che con una doppia vittoria si aggiudica il torneo di Dorno contro avversarie dello stesso girone di A3. I biancazzurri prima battono i padroni di casa del Garlasco (3-0), poi nel secondo match si ripetono per 2-1 col Wimore Parma. Ininfluente la terza sfida Garlasco-Parma (2-0). Il triangolare prevedeva tre incontri di tre set ciascuno e un punto assegnato per ogni parziale vinto. Coach Serafini deve fare a meno dell’asse palleggiatore-opposto titolare perché indisponibili sia Depalma sia Novello. In campo quindi vanno in regia Martinelli e il giovane Massafeli. Ottimo il rientro di Miselli (in foto) a muro. Più combattuta la sfida con la Wimore Parma, in cui il Top Team cede il primo set, ma è bravo a recuperare e vincere in rimonta con Gola, Yordanov e Massafeli in spolvero. «Siamo soddisfatti di queste due gare e dell’approccio in campo – afferma il dirigente Stefano Melli – Menzione particolare per Martinelli che ha giocato tutti e sei i set, a parte una piccola apparizione di Tonini, secondo palleggiatore, anche lui bravo in battuta a mettere in difficoltà gli avversari e in difesa. Ma tutti si sono fatti trovare pronti. Non mi aspettato un Massafeli così brillante e costante. Bene Parolari e chi è entrato in seconda battuta come Gola, Zanini, Scaltriti e Tauletta. Una bella squadra. E Yordanov sta crescendo. Speriamo di continuare così».