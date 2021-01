Curtatone, 6mila euro per l’acquisto di pc e connessione internet per la scuola

CURTATONE – Seimila euro a disposizione delle famiglie con ragazzi regolarmente inseriti in percorsi scolastici per l’acquisto di device per lo studio (bonus tablet, pc e connessione). Questo quanto messo a disposizione dal Comune di Curtatone e dall’associazione Curtatone Solidale.

Il contributo – che consiste in uno sconto – è rivolto alle famiglie che abbiano un figlio di età compresa tra i 10 ed i 17 anni regolarmente iscritti e frequentanti una scuola secondaria di primo o secondo grado; che possiedano un Isee inferiore a 12mila euro e con un patrimonio mobiliare complessivo non superiore a 10mila euro.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Curtatone compilando l’apposito modulo entro le ore 12 del 30 gennaio 2021 o telefonicamente al numero 0376/358073-358072 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 8.30 alle 12 il sabato.