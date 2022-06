Atletica – Tre atleti della Rigoletto cercano gloria agli Italiani U18

Milano Dopo Firenze e i Campionati Italiani Promesse, ora tocca a Milano. Sarà infatti l’Arena Civica Gianni Brera ad ospitare, da stamane a domenica 19, i Campionati Italiani Allievi (Under 18). Per Mantova cercheranno di essere protagonisti tre portacolori classe 2005 dell’Atletica Rigoletto. Nel lancio del peso ha ottenuto il minimo Eugenio Blasevich e si presenta con la misura di m 14.24 (domani alle ore 17). Nel salto con l’asta ecco Denise Sarzi con 3.15 (domenica mattina), mentre Francesca Portioli sarà in gara nel lanio del giavellotto con m. 38.27 (domani dalle ore 9.30).