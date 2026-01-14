Aule al freddo al “Galileo”, Incorvaia: “Situazione assurda”

OSTIGLIA – Mantenere in funzione per 24 ore l’impianto di riscaldamento non è servito a nulla: anche ieri le aule dell’istituto Galilei erano al freddo. Sulla delicata questione è intervenuto il consigliere comunale Alessandro Incorvaia: «Lunedì mattina ho chiamato personalmente l’ufficio della Provincia che si occupa della manutenzione degli istituti scolastici informandoli della situazione di Ostiglia. Del guasto non sapevano nulla ma, grazie alla mia segnalazione, avrebbero inviato subito la ditta incaricata presso l’istituto. In questo caso non capisco perché la Provincia non avesse ricevuto nessuna comunicazione da parte della scuola».

Incorvaia fa un appello anche al presidente Carlo Bottani: «Visto che abbiamo un presidente della Provincia appena rieletto che ha dichiarato che la Provincia è la casa di tutti i Comuni, lo esorterei a risolvere questa situazione veramente inconcepibile. In queste condizioni, con temperature delle aule intorno ai 10-12 gradi, le scuole vanno chiuse sia per tutelare gli studenti che insegnanti e collaboratori. Ricordo inoltre che, secondo le norme in materia, la temperatura nelle scuole non può essere inferiore ai 18 gradi. È veramente assurdo, nel 2026, trovarci in queste condizioni. La speranza è che nei prossimi giorni la temperatura esterna aumenti altrimenti dovremo tenere a casa i ragazzi».