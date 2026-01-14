Colpo di pistola durante il soccorso: cane ucciso

OGLIO PO – Un intervento nella frazione di Vicobellignano, frazione di Casalmaggiore, si è concluso tragicamente con l’uccisione a colpi di pistola di un pastore tedesco di nome Black. L’episodio, verificatosi la sera del 6 gennaio, ha spinto Leal, associazione italiana impegnata nella tutela dei diritti degli animali, a intervenire per chiedere giustizia e chiarimenti sui militari coinvolti. La responsabile della sezione di Cremona, Giovanna Tarquinio, è in contatto con i due testimoni oculari che hanno protetto i cani nel traffico per oltre un’ora in attesa. Oltre a Black era presente Nebbia, un altro pastore tedesco, fortunatamente illeso. I due cani sarebbero scappati da un’abitazione vicina.

Secondo i due testimoni, i carabinieri sarebbero intervenuti con un approccio inadeguato. «Abbiamo fermato le macchine nei due sensi della strada per evitare che venissero investiti. I cani erano impauriti, si accostavano alle auto. Abbiamo chiamato il 112. Dopo un’ora di attesa i carabinieri sono arrivati. Uno dei cani ha morso un carabiniere che è caduto nel fosso. L’altro militare è andato in soccorso del collega, il quale ha sparato al pastore tedesco».

Afferma in merito alla vicenda Roberto Brognano, responsabile maltrattamenti e randagismo Leal: «Ciò che emerge è una gestione dell’intervento totalmente sproporzionata. È inaccettabile che l’unica risposta a un animale in evidente stato di ansia e paura sia stata l’uso di armi da fuoco o manganelli. Riteniamo gravissimo che il militare abbia sparato a un cane terrorizzato anziché optare per metodi non violenti o richiedere l’intervento di personale sanitario competente».

In chiusura, da parte dell’associazione, un appello rivolto a eventuali testimoni dell’accaduto: «Chiunque avesse assistito alla scena è pregato di contattare urgentemente Leal inviando una mail a segreteria@leal.it».