CERESE (Borgo Virgilio) – Vigili del fuoco in azione, nel tardo pomeriggio di ieri a Cerese, a causa di un’auto in fiamme. L’episodio è occorso attorno alle 19 di fronte all’hotel Cristallo. Il conducente del veicolo, notando il fumo uscire dal vano motore, ha immediatamente fermato il proprio mezzo cercando di domare l’incendio da solo con un piccolo estintore. Ma il veloce propagarsi delle fiamme lo ha però costretto in breve a chiedere aiuto.