Pedinato e arrestato per spaccio di droga

MANTOVA Negli scorsi giorni la Polizia di Stato di Mantova, unitamente alla Polizia Locale del Capoluogo virgiliano, ha arrestato in flagranza di reato per ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un soggetto al quale erano rinvenute e sequestrate 9 dosi singole di cocaina e 5 bacchette di hashish da 15 grammi, mentre la successiva perquisizione presso i locali a disposizione dello stesso permetteva di rinvenire due panetti di hashish e due buste contenenti cocaina oltre a materiale utile al taglio ed al confezionamento della sostanza (forbici, bilancino, cellophane). Alle successive analisi eseguite dalla Polizia Scientifica il quantitativo totale risultava pari a 166,78 grammi di cocaina e 280,96 di hashish.

Il soggetto era messo in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Mantova che richiedeva la convalida dell’arresto.

L’attività ha avuto origine da un articolato servizio di pedinamento controllo ed osservazione posto in essere dagli uomini della Squadra Mobile della Questura e del Gruppo Operativo Misto (GOM) della Polizia Locale nelle principali piazze di spaccio del centro cittadino di Mantova, che dopo alcuni giorni di appostamento, conduceva all’arresto del soggetto per ipotesi accusatoria di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento è tuttora in fase di indagini preliminari.