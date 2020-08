Calcio a 5 Serie A – Colpaccio Mantova: preso il nazionale serbo Petrov

MANTOVA Colpo di mercato per il Mantova Calcio a 5. Il club biancorosso rompe gli indugi e cala un jolly, ingaggiando il poderoso laterale Strahinja Petrov, elemento di spicco della Nazionale serba. Il talentuoso numero 10, classe 1993, proviene dalla Kmf Crvena Zvedza, squadra del massimo campionato serbo. Dribbling, potenza e velocità, tutte qualità che hanno impressionato mister Despotovic da tempo sulle sue tracce, tanto da indurre la dirigenza virgiliana ad affondare il colpo per assicurarsi le sue prestazioni.

Queste le sue prime parole: «Sono felicissimo di approdare in Italia in una società seria e importante come il Mantova, non vedo l’ora di misurarmi con la Serie A, uno dei campionati più belli d’Europa. Cercherò di non perdere questa occasione e di dare il massimo per ripagare la fiducia del mister e della società». Petrov arriverà presto in Italia con tanta voglia di iniziare la nuova stagione. Dalla società, come si legge dalla pagina facebook, “un doveroso benvenuto nella famiglia Mantova e un in bocca al lupo per una stagione ricca di nuovi successi a tinte biancorosse”.

Il raduno del Mantova Calcio a 5 è fissato per il 14 settembre, mentre la prima amichevole andrà in scena il 19 al NeoLù contro il Desenzano. I biancorossi si apprestano ad affrontare il loro secondo campionato di Serie A, sotto la guida del nuovo allenatore Despotovic e con un organico praticamente nuovo. Il debutto in campionato sarà il 10 ottobre a Salsomaggiore contro i campioni in carica di Pesaro.