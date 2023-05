Tea in cerca di soldi e investimenti: utili all’osso

MANTOVA – La legge dei numeri non depone a favore del ramo ecologico di Tea. Il consuntivo 2022 di Mantova Ambiente esibisce un fatturato comp’0lessivo di 101 milioni, ma nelle casse aziendali ne rimangono come utili solo 1,5. Troppo poco, sottolineano gli stessi vertici, per un’azienda che punta alto e soprattutto conta di rimanere sul mercato con altri soci.

In termini di investimenti, la prima mossa è quella di studiare un nuovo impianto di smaltimento, un polo logistico “modulare” da utilizzarsi per il conferimento. In termini strategici invece si apre la prospettiva di una partnership industriale con altri soggetti del ramo. Quali?

Quando il leader dell’opposizione Stefano Rossi ha posto il quesito in commissione se si stesse guardando a possibili acquisizioni o a collaborazioni con le multiutility che ci circondano, la risposta di Mantova Ambiente è stata un po’ elusiva e pure un po’ maliziosa: «Si sta lavorando con dei tavoli che sicuramente non parlano bresciano».

Per gli addetti ai lavori, la frase potrebbe interpretarsi che le attuali interlocuzioni escludono il soggetto più gettonabile ossia la bresciana A2A, lasciando aperto il possibile confronto con altri, e probabilmente Hera. Ma non si tratta che di una ipotesi.

Non è un’ipotesi invece, a detta dello stesso Rossi, che il piano industriale presentato da Mantova Ambiente «sia molto deludente. Ci si aspettava strategie e veri investimenti, che da quando raccontatoci in aula invece stento a vedere. Qui non si parla di “piani”, ma di “studio di piani”, ossia di soldi spesi solo per cercare di capire come fare a colmare le lacune. È evidente – ha proseguito Rossi – che mancano i progetti, che l’azienda sta continuamente fronteggiando costi troppo alti perché manca di asset. Una sola cosa abbiamo capito – conclude il capo dell’opposizione –: chi è il regista occulto dell’operazione. Basti dire che questa sperimentazione, guardacaso, partirà proprio da Pomponesco…».