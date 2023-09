Borgo Virgilio: la disabilità dei ragazzi al centro di due importanti progetti

BORGO VIRGILIO Il Comune di Borgo Virgilio organizza due importanti appuntamenti che mettono al centro le persone con disabilità e le loro famiglie. “Destinazione…futuro” e “Vola con le tue ali…3” sono i titoli degli eventi in programma nei prossimi giorni. Si parte domani, sabato 23 settembre (inizio ore 10) presso la sala polivalente di Cerese (di fianco al palazzetto dello sport) con “Destinazione…futuro”: un momento di incontro-confronto rivolto alle famiglie dei ragazzi con disabilità che avrà come tema la costruzione del futuro. Partners dell’iniziativa sono Fondazione “Futuro” e associazione “Aurora”, con il patrocinio della Provincia di Mantova e il contributo di Fondazione Bam. «La riflessione sul futuro dei ragazzi con disabilità a volte spaventa le famiglie e per questo è importante parlarne e non allontanare il pensiero», sostiene l’assessore ai Servizi sociali Teresa Amatruda – A seguito dell’approvazione della legge 112 sul “Dopo di noi”, i Comuni insieme agli enti gestori dei servizi per la disabilità si sono messi all’opera per sperimentare concretamente contesti di housing come occasioni per allenarsi ad andare a vivere da soli. Occorre però – sottolinea – condividere insieme tali progetti per renderli il più possibile vicini ai desideri dei ragazzi e alle aspettative delle famiglie, così da crere per tempo una rete di persone e servizi che conoscono i ragazzi, i loro punti di forza e di debolezza per condividere insieme l’idea di futuro possibile per ciascuno di loro». L’altro appuntamento è in programma venerdì 29 Settembre, alle ore 10, presso il Forte di Borgoforte, già pronto per ospitare la terza edizione di “Vola con le tue ali”. Si tratta dell’inaugurazione della mostra fotografica delle foto realizzate da oltre 100 ragazzi con disabilità. «Sarà come sempre una grande festa, peraltro attesa con grande entusiasmo dai ragazzi. Quest’anno – specifica l’assessore Amatruda – il tema è l’amore che i ragazzi hanno saputo declinare in tutte le forme possibili attraverso la fotografia: l’amore per un familiare, per un amico, per una fidanzata, per la natura o un animale domestico. Grazie alla Consulta delle associazioni “di Borgo in Borgo” e all’associazione Amici del Forte, che anche quest’anno hanno confermato la loro preziosa presenza, è stato possibile realizzare questo evento pubblico. Ricordo inoltre che tutti possono partecipare alla votazione che sancirà, venerdì prossimo, la foto vincitrice del concorso». Per farlo basterà collegarsi al sito del Comune di Borgo Virgilio e poi accedere alla sezione “news concorso “Vola con le tue ali”. E ai lettori anticipiamo già che rimarranno sorpresi nel vedere l’intensità delle foto e la capacità espressiva dei ragazzi.