Monzambano: c’è il cantiere di riqualificazione, Poste chiuse fino a fine ottobre

MONZAMBANO L’ufficio postale in via Umberto I al numero civico 52 resterà chiuso al pubblico fino al 26 ottobre prossimo, al fine di consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Ponti sul Mincio, sito in piazza Parolini 50, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Allo stesso modo, a disposizione della collettività anche gli uffici postali di Volta Mantovana, sito in piazza Cantarana 19, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e di Cavriana, che si trova in via Porta Antica 30, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Tutte e tre gli uffici di zona sono dotati di atm fruibile 24 ore su 24.

Con una specifica nota, a firma del direttore della filiale di Mantova, Daniele Dolcezza, e indirizzata al sindaco Giorgio Cappa, è stata data comunicazione della serrata temporanea della sede locale delle Poste così come era già avvenuto, per qualche settimane, nel periodo estivo, durante il quale però, nonostante la chiusura, i lavori non furono completati.

Come da progetto indicato, l’ufficio di Monzambano sarà interessato da interventi di ristrutturazione ed ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e che rientrano nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto avviato per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale, superare il digital divide, sostenere il rilancio di comunità periferiche e confermare il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa.

L’ufficio postale del paese, chiuso da mercoledì, riaprirà dal 27 ottobre salvo imprevisti di cui le Poste provvederanno eventualmente a dare comunicazione.