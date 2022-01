Calza e Regione al lavoro: “Speriamo nel rilancio”

ALTO MANTOVANO – Il distretto della calza cerca aiuto dai consiglieri regionali sia mantovani che bresciani. Dopo la serie di incontri che hanno dato dapprima vita nel giugno dell’anno scorso al Patto per il Tessile, gruppo di lavoro che vede insieme le principali sigle delle associazioni datoriali di categoria e sindacali, e poi coinvolto tutte le amministrazioni comunali del territorio, il distretto ha deciso di avviare un confronto con i consiglieri regionali mantovani e bresciani per trovare soluzioni ai numerosi problemi sul tavolo e alla crsi che caratterizza il settore da diversi anni.

A questo scopo per lunedì prossimo (24 gennaio) alle 17.30 è stato fissato nella sala consiliare di Castel Goffredo un incontro tra le parti. Saranno presenti tutti i consiglieri regionali mantovani (Alessandra Cappellari, Antonella Forattini e Andrea Fiasconaro), i consiglieri regionali bresciani, il presidente della Provincia Carlo Bottani, il segretario generale della Camera di commercio Marco Zanini, i sindaci Achille Prignaca (Castel Goffredo) e Mauro Morandi (Medole), che ricoprono il ruolo di rappresentanti dei sindaci del distretto nel patto tessile. Obiettivo è che possa prendere le mosse il percorso di riposizionamento e rigenerazione del tessuto economico imprenditoriale di cui il distretto ha bisogno.